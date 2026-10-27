Under Armour Aktie

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WKN DE: A2AF8T / ISIN: US9043112062

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Frühe Anlage 27.10.2026 16:04:15

S&P 500-Papier Under Armour-Aktie: So viel Verlust hätte ein Under Armour-Investment von vor 10 Jahren eingebracht

Vor Jahren in Under Armour eingestiegen: So viel hätten Investoren verloren.

Heute vor 10 Jahren wurde das Under Armour-Papier via Börse NYSE gehandelt. Diesen Handelstag beendete die Under Armour-Aktie bei 26,49 USD. Bei einem 100-USD-Investment vor 10 Jahren, besäße man nun 3,775 Under Armour-Aktien. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 26.10.2026 gerechnet (4,46 USD), wäre das Investment nun 16,84 USD wert. Die Abnahme von 100 USD zu 16,84 USD entspricht einer negativen Performance von 83,16 Prozent.

Under Armour erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 1,91 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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