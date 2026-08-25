Under Armour Aktie
WKN DE: A2AF8T / ISIN: US9043112062
|Under Armour-Investmentbeispiel
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25.08.2026 16:03:38
S&P 500-Papier Under Armour-Aktie: So viel Verlust wäre bei einem Investment in Under Armour von vor 5 Jahren angefallen
Heute vor 5 Jahren fand an der Börse NYSE Handel mit Under Armour-Anteilen statt. Zum Handelsende stand die Under Armour-Aktie an diesem Tag bei 20,82 USD. Bei einer Investition in Höhe von 100 USD zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 4,803 Under Armour-Aktien im Portfolio. Da sich der letzte Schlusskurs des Under Armour-Papiers auf 5,23 USD belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 25,12 USD wert. Das entspricht einer Einbuße um 74,88 Prozent.
Die Marktkapitalisierung von Under Armour bezifferte sich zuletzt auf 2,25 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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