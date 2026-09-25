S&P 500-Papier Union Pacific-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Union Pacific von vor 5 Jahren eingebracht

Bei einem frühen Investment in Union Pacific-Aktien hätten Investoren so viel Gewinn gemacht.

Heute vor 5 Jahren fand an der Börse NYSE wochenend-bedingt kein Handel mit der Union Pacific-Aktie statt. Am Handelstag zuvor stand das Papier letztlich bei 203,80 USD. Bei einem Union Pacific-Investment von 10 000 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 49,068 Union Pacific-Aktien in seinem Depot. Das Investment hätte nun einen Wert von 13 447,99 USD, da sich der Wert eines Union Pacific-Anteils am 24.09.2026 auf 274,07 USD belief. Daraus ergibt sich eine Performance von +34,48 Prozent.

Union Pacific erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 163,89 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at