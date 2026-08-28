Union Pacific Aktie
WKN: 858144 / ISIN: US9078181081
|Rentable Union Pacific-Anlage?
|
28.08.2026 16:03:48
S&P 500-Papier Union Pacific-Aktie: So viel hätte eine Investition in Union Pacific von vor 5 Jahren abgeworfen
Heute vor 5 Jahren wurde die Union Pacific-Aktie wochenend-bedingt nicht via Börse NYSE gehandelt. Den vorherigen Handelstag beendete die Union Pacific-Aktie bei 221,43 USD. Wenn zu diesem Zeitpunkt 1 000 USD in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 4,516 Union Pacific-Aktien im Portfolio. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 27.08.2026 gerechnet (307,67 USD), wäre das Investment nun 1 389,47 USD wert. Damit wäre der Wert der ursprünglichen Investition um 38,95 Prozent angezogen.
Union Pacific markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 184,50 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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