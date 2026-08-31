United Airlines Holdings Aktie

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WKN DE: A1C6TV / ISIN: US9100471096

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Rentable United Airlines-Anlage? 31.08.2026 16:03:50

S&P 500-Papier United Airlines-Aktie: So viel Gewinn hätte ein United Airlines-Investment von vor 10 Jahren abgeworfen

Bei einem frühen Investment in United Airlines-Aktien hätten Investoren so viel Gewinn gemacht.

Das United Airlines-Papier wurde heute vor 10 Jahren an der Börse NAS gehandelt. Zur Schlussglocke war das United Airlines-Papier an diesem Tag 50,41 USD wert. Wenn ein Anleger damals 10 000 USD in das United Airlines-Papier investiert hätte, hätte er nun 198,373 Aktien im Portfolio. Da sich der letzte Schlusskurs der United Airlines-Aktie auf 110,60 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 21 940,09 USD wert. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 119,40 Prozent gesteigert.

Zuletzt ergab sich für United Airlines eine Börsenbewertung in Höhe von 35,93 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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