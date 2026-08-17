United Airlines Holdings Aktie
WKN DE: A1C6TV / ISIN: US9100471096
|Profitable United Airlines-Investition?
|
17.08.2026 16:03:30
S&P 500-Papier United Airlines-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in United Airlines von vor 3 Jahren abgeworfen
Heute vor 3 Jahren wurden Trades der United Airlines-Aktie via Börse NAS ausgeführt. Zur Schlussglocke war die United Airlines-Aktie an diesem Tag 49,53 USD wert. Bei einer 100-USD-Investition vor 3 Jahren, hätten Anleger nun 2,019 United Airlines-Aktien im Portfolio. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 14.08.2026 gerechnet (125,34 USD), wäre die Investition nun 253,06 USD wert. Das entspricht einem Anstieg um 153,06 Prozent.
United Airlines erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 40,71 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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