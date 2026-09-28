United Airlines Holdings Aktie

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WKN DE: A1C6TV / ISIN: US9100471096

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United Airlines-Investmentbeispiel 28.09.2026 16:03:46

S&P 500-Papier United Airlines-Aktie: So viel hätten Anleger an einem United Airlines-Investment von vor 10 Jahren verdient

Bei einem frühen United Airlines-Investment könnten sich Anleger über so viel Gewinn freuen.

Vor 10 Jahren wurde die United Airlines-Aktie an der Börse NAS gehandelt. Diesen Handelstag beendete die Aktie bei 50,66 USD. Investoren, die vor 10 Jahren 100 USD in die United Airlines-Aktie investierten, hätten nun 1,974 Anteile im Portfolio. Die Investition hätte nun einen Wert von 225,01 USD, da sich der Wert einer United Airlines-Aktie am 25.09.2026 auf 113,99 USD belief. Die Steigerung von 100 USD zu 225,01 USD entspricht einer Performance von +125,01 Prozent.

United Airlines wurde jüngst mit einem Börsenwert von 36,94 Mrd. USD gelistet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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