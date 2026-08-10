S&P 500-Papier United Airlines-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in United Airlines von vor einem Jahr verdient

Bei einem frühen Investment in United Airlines-Aktien hätten Anleger so viel Gewinn gemacht.

Am 10.08.2025 wurden United Airlines-Anteile via Börse NAS wochenend-bedingt nicht gehandelt. Der Schlusskurs des United Airlines-Papiers betrug am vorangegangen Handelstag 89,29 USD. Wenn zu diesem Zeitpunkt 10 000 USD in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 111,995 United Airlines-Aktien im Portfolio. Da sich der Wert einer Aktie am 07.08.2026 auf 129,56 USD (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 14 510,02 USD wert. Die Steigerung von 10 000 USD zu 14 510,02 USD entspricht einer Performance von +45,10 Prozent.

Der Börsenwert von United Airlines belief sich zuletzt auf 42,03 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at