S&P 500-Papier United Airlines-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in United Airlines von vor einem Jahr verdient

Vor Jahren in United Airlines eingestiegen: So viel hätten Investoren verdient.

Die United Airlines-Aktie wurde heute vor 1 Jahr an der Börse NAS wochenend-bedingt nicht gehandelt. Am Handelstag zuvor stand die Aktie letztlich bei 94,04 USD. Bei einem United Airlines-Investment von 10 000 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 106,338 United Airlines-Aktien in seinem Depot. Das Investment hätte nun einen Wert von 11 084,64 USD, da sich der Wert einer United Airlines-Aktie am 30.10.2026 auf 104,24 USD belief. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 10,85 Prozent gesteigert.

United Airlines war somit zuletzt am Markt 33,92 Mrd. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at