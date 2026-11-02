United Airlines Holdings Aktie
WKN DE: A1C6TV / ISIN: US9100471096
|United Airlines-Investition
|
02.11.2026 16:03:44
S&P 500-Papier United Airlines-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in United Airlines von vor einem Jahr verdient
Die United Airlines-Aktie wurde heute vor 1 Jahr an der Börse NAS wochenend-bedingt nicht gehandelt. Am Handelstag zuvor stand die Aktie letztlich bei 94,04 USD. Bei einem United Airlines-Investment von 10 000 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 106,338 United Airlines-Aktien in seinem Depot. Das Investment hätte nun einen Wert von 11 084,64 USD, da sich der Wert einer United Airlines-Aktie am 30.10.2026 auf 104,24 USD belief. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 10,85 Prozent gesteigert.
United Airlines war somit zuletzt am Markt 33,92 Mrd. USD wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu United Airlines Holdings Inc Registered Shs
Analysen zu United Airlines Holdings Inc Registered Shs
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|United Airlines Holdings Inc Registered Shs
|99,40
|7,11%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerHoffnung auf Diplomatie im Iran-Krieg: ATX und DAX fester -- Wall Street im Plus -- Asiens Börsen schlussendlich uneinheitlich
Der heimische Aktienmarkt zeigt sich im Montagshandel im Plus, während auch der deutsche Leitindex höher tendiert. Die US-Börsen zeigen sich zum Wochenstart stärker. Die Börsen in Fernost wiesen am Montag unterschiedliche Vorzeichen aus.