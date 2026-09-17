S&P 500-Papier United Parcel Service-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in United Parcel Service von vor einem Jahr abgeworfen

So viel Gewinn hätte ein früher Einstieg in die United Parcel Service-Aktie Investoren gebracht.

Das United Parcel Service-Papier wurde heute vor 1 Jahr an der Börse NYSE gehandelt. Zum Handelsende stand die United Parcel Service-Aktie an diesem Tag bei 84,18 USD. Bei einem Investment von 1 000 USD in United Parcel Service-Papiere vor 1 Jahr, wäre ein Anleger nun im Besitz von 11,879 United Parcel Service-Aktien. Die gehaltenen United Parcel Service-Papiere wären am 16.09.2026 1 173,32 USD wert, da der Schlussstand 98,77 USD betrug. Damit hatte sich der Wert der Investition um 17,33 Prozent erhöht.

Der United Parcel Service-Wert an der Börse wurde auf 87,12 Mrd. USD beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at