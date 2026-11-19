Vor Jahren in United Parcel Service eingestiegen: So viel hätten Anleger verloren.

Heute vor 3 Jahren fand an der Börse NYSE wochenend-bedingt kein Handel mit der United Parcel Service-Aktie statt. Am Handelstag zuvor standen United Parcel Service-Anteile letztlich bei 147,98 USD. Investoren, die vor 3 Jahren 1 000 USD in die United Parcel Service-Aktie investierten, hätten nun 6,758 Anteile im Besitz. Das Investment hätte nun einen Wert von 750,30 USD, da sich der Wert eines United Parcel Service-Papiers am 18.11.2026 auf 111,03 USD belief. Das entspricht einer Einbuße um 24,97 Prozent.

Der United Parcel Service-Wert an der Börse wurde auf 94,09 Mrd. USD beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at