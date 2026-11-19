United Parcel Service Aktie
WKN: 929198 / ISIN: US9113121068
|United Parcel Service-Performance im Blick
|
19.11.2026 16:03:43
S&P 500-Papier United Parcel Service-Aktie: So viel hätte eine Investition in United Parcel Service von vor 3 Jahren gekostet
Heute vor 3 Jahren fand an der Börse NYSE wochenend-bedingt kein Handel mit der United Parcel Service-Aktie statt. Am Handelstag zuvor standen United Parcel Service-Anteile letztlich bei 147,98 USD. Investoren, die vor 3 Jahren 1 000 USD in die United Parcel Service-Aktie investierten, hätten nun 6,758 Anteile im Besitz. Das Investment hätte nun einen Wert von 750,30 USD, da sich der Wert eines United Parcel Service-Papiers am 18.11.2026 auf 111,03 USD belief. Das entspricht einer Einbuße um 24,97 Prozent.
Der United Parcel Service-Wert an der Börse wurde auf 94,09 Mrd. USD beziffert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Bildquelle: pio3 / Shutterstock.com
Nachrichten zu United Parcel Service Inc. (UPS)
Analysen zu United Parcel Service Inc. (UPS)
|28.10.26
|United Parcel Service Buy
|UBS AG
|27.10.26
|United Parcel Service Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|27.10.26
|United Parcel Service Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|23.10.26
|United Parcel Service Outperform
|Bernstein Research
|24.08.26
|United Parcel Service Outperform
|Bernstein Research
|28.10.26
|United Parcel Service Buy
|UBS AG
|27.10.26
|United Parcel Service Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|27.10.26
|United Parcel Service Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|23.10.26
|United Parcel Service Outperform
|Bernstein Research
|24.08.26
|United Parcel Service Outperform
|Bernstein Research
|28.10.26
|United Parcel Service Buy
|UBS AG
|23.10.26
|United Parcel Service Outperform
|Bernstein Research
|24.08.26
|United Parcel Service Outperform
|Bernstein Research
|29.07.26
|United Parcel Service Buy
|UBS AG
|24.07.26
|United Parcel Service Outperform
|Bernstein Research
|09.03.26
|United Parcel Service Underweight
|Barclays Capital
|27.10.26
|United Parcel Service Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|27.10.26
|United Parcel Service Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|28.07.26
|United Parcel Service Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|28.07.26
|United Parcel Service Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|29.04.26
|United Parcel Service Hold
|Deutsche Bank AG
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|United Parcel Service Inc. (UPS)
|98,78
|-0,50%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerSchwache Börsenstimmung drückt den ATX ins Minus -- DAX ebenfalls deutlich schwächer -- Kräftige Verluste an den Börsen in Asien - Nikkei schließt auf Siebenmonatstief
Der heimische Aktienmarkt verzeichnet Verluste. Auch am deutschen Markt prägen rote Vorzeichen das Bild. Asiens Börsen präsentierten sich am Freitag tiefrot.