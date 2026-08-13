United Parcel Service Aktie
WKN: 929198 / ISIN: US9113121068
|Lukrativer United Parcel Service-Einstieg?
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13.08.2026 16:03:50
S&P 500-Papier United Parcel Service-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in United Parcel Service von vor 10 Jahren verloren
Am 13.08.2016 wurde das United Parcel Service-Papier via Börse NYSE wochenend-bedingt nicht gehandelt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages war das United Parcel Service-Papier 109,91 USD wert. Wenn ein Anleger damals 10 000 USD in die United Parcel Service-Aktie investiert hätte, befänden sich nun 90,984 Anteile in seinem Depot. Da sich der letzte Schlusskurs des United Parcel Service-Papiers auf 103,91 USD belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 9 454,10 USD wert. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 5,46 Prozent verringert.
United Parcel Service wurde am Markt mit 88,98 Mrd. USD bewertet.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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