S&P 500-Papier United Parcel Service-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in United Parcel Service von vor einem Jahr verdient

Bei einem frühen Investment in United Parcel Service-Aktien hätten Anleger so viel Gewinn gemacht.

Heute vor 1 Jahr wurden United Parcel Service-Anteile via Börse NYSE gehandelt. Diesen Handelstag beendete das United Parcel Service-Papier bei 96,18 USD. Bei einem 100-USD-Investment vor 1 Jahr, besäße man nun 1,040 United Parcel Service-Aktien. Das Investment hätte nun einen Wert von 116,92 USD, da sich der Wert eines United Parcel Service-Anteils am 11.11.2026 auf 112,45 USD belief. Die Steigerung von 100 USD zu 116,92 USD entspricht einer Performance von +16,92 Prozent.

Der Börsenwert von United Parcel Service belief sich jüngst auf 94,51 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at