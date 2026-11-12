United Parcel Service Aktie

United Parcel Service ab 0 Euro bei Finanzen invest ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 929198 / ISIN: US9113121068

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United Parcel Service-Anlage unter der Lupe 12.11.2026 16:03:44

S&P 500-Papier United Parcel Service-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in United Parcel Service von vor einem Jahr verdient

S&P 500-Papier United Parcel Service-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in United Parcel Service von vor einem Jahr verdient

Bei einem frühen Investment in United Parcel Service-Aktien hätten Anleger so viel Gewinn gemacht.

Heute vor 1 Jahr wurden United Parcel Service-Anteile via Börse NYSE gehandelt. Diesen Handelstag beendete das United Parcel Service-Papier bei 96,18 USD. Bei einem 100-USD-Investment vor 1 Jahr, besäße man nun 1,040 United Parcel Service-Aktien. Das Investment hätte nun einen Wert von 116,92 USD, da sich der Wert eines United Parcel Service-Anteils am 11.11.2026 auf 112,45 USD belief. Die Steigerung von 100 USD zu 116,92 USD entspricht einer Performance von +16,92 Prozent.

Der Börsenwert von United Parcel Service belief sich jüngst auf 94,51 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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Bildquelle: Bocman1973 / Shutterstock.com

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