United Parcel Service Aktie
WKN: 929198 / ISIN: US9113121068
|United Parcel Service-Anlage unter der Lupe
|
12.11.2026 16:03:44
S&P 500-Papier United Parcel Service-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in United Parcel Service von vor einem Jahr verdient
Heute vor 1 Jahr wurden United Parcel Service-Anteile via Börse NYSE gehandelt. Diesen Handelstag beendete das United Parcel Service-Papier bei 96,18 USD. Bei einem 100-USD-Investment vor 1 Jahr, besäße man nun 1,040 United Parcel Service-Aktien. Das Investment hätte nun einen Wert von 116,92 USD, da sich der Wert eines United Parcel Service-Anteils am 11.11.2026 auf 112,45 USD belief. Die Steigerung von 100 USD zu 116,92 USD entspricht einer Performance von +16,92 Prozent.
Der Börsenwert von United Parcel Service belief sich jüngst auf 94,51 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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