United Parcel Service Aktie

United Parcel Service für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 929198 / ISIN: US9113121068

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Rentable United Parcel Service-Investition? 03.09.2026 16:03:50

S&P 500-Papier United Parcel Service-Aktie: So viel Verlust hätte eine United Parcel Service-Investition von vor 5 Jahren eingebracht

S&P 500-Papier United Parcel Service-Aktie: So viel Verlust hätte eine United Parcel Service-Investition von vor 5 Jahren eingebracht

Vor Jahren in United Parcel Service-Aktien investiert: So viel hätten Anleger verloren.

Das United Parcel Service-Papier wurde heute vor 5 Jahren via Börse NYSE gehandelt. Der Schlusskurs der United Parcel Service-Aktie betrug an diesem Tag 197,34 USD. Wenn ein Anleger damals 10 000 USD in das United Parcel Service-Papier investiert hätte, befänden sich nun 50,674 Aktien in seinem Portfolio. Die gehaltenen Papiere wären am 02.09.2026 5 219,93 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 103,01 USD belief. Das entspricht einer Abnahme von 47,80 Prozent.

Der Marktwert von United Parcel Service betrug jüngst 87,48 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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Bildquelle: pio3 / Shutterstock.com

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