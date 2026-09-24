United Parcel Service Aktie

United Parcel Service für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 929198 / ISIN: US9113121068

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Lukrativer United Parcel Service-Einstieg? 24.09.2026 16:03:43

S&P 500-Papier United Parcel Service-Aktie: So viel Verlust wäre bei einem Investment in United Parcel Service von vor 3 Jahren angefallen

S&P 500-Papier United Parcel Service-Aktie: So viel Verlust wäre bei einem Investment in United Parcel Service von vor 3 Jahren angefallen

Vor Jahren in United Parcel Service-Aktien investiert: So viel hätten Investoren verloren.

Am 24.09.2023 wurden United Parcel Service-Anteile an der Börse NYSE wochenend-bedingt nicht gehandelt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages waren die Anteile 153,78 USD wert. Wenn zu diesem Zeitpunkt 10 000 USD in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 65,028 United Parcel Service-Aktien im Depot. Die gehaltenen Papiere wären am 23.09.2026 6 230,98 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 95,82 USD belief. Damit hätte sich der Wert des Investments um 37,69 Prozent verringert.

United Parcel Service war somit zuletzt am Markt 81,49 Mrd. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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Bildquelle: pio3 / Shutterstock.com

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