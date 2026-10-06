United Rentals Aktie

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WKN: 911443 / ISIN: US9113631090

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Frühe Investition 06.10.2026 16:03:44

S&P 500-Papier United Rentals-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in United Rentals von vor 3 Jahren abgeworfen

Vor Jahren in United Rentals-Aktien investiert: So viel hätten Investoren verdient.

Heute vor 3 Jahren wurde das United Rentals-Papier an der Börse NYSE gehandelt. Zum Handelsende stand die Aktie an diesem Tag bei 433,30 USD. Bei einer 10 000-USD-Investition vor 3 Jahren, hätten Anleger nun 23,079 United Rentals-Aktien im Portfolio. Da sich der Wert eines Anteils am 05.10.2026 auf 1 074,28 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 24 792,98 USD wert. Aus 10 000 USD wurden somit 24 792,98 USD, was einer positiven Performance von 147,93 Prozent entspricht.

Jüngst verzeichnete United Rentals eine Marktkapitalisierung von 66,95 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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