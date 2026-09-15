United Rentals Aktie

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WKN: 911443 / ISIN: US9113631090

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Lohnender United Rentals-Einstieg? 15.09.2026 16:03:48

S&P 500-Papier United Rentals-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in United Rentals von vor 5 Jahren eingebracht

Bei einem frühen United Rentals-Investment könnten sich Investoren über so viel Gewinn freuen.

Heute vor 5 Jahren fand via Börse NYSE Handel mit dem United Rentals-Papier statt. Diesen Tag beendeten die Anteile bei 341,60 USD. Bei einer Investition in Höhe von 10 000 USD zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 29,274 United Rentals-Aktien im Portfolio. Die gehaltenen United Rentals-Papiere wären am 14.09.2026 29 092,51 USD wert, da der Schlussstand 993,80 USD betrug. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments um 190,93 Prozent zugenommen.

Jüngst verzeichnete United Rentals eine Marktkapitalisierung von 61,68 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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