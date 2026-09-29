S&P 500-Papier United Rentals-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in United Rentals von vor einem Jahr eingefahren

Vor Jahren in United Rentals-Aktien investiert: So viel hätten Investoren verdient.

Die United Rentals-Aktie wurde heute vor 1 Jahr an der Börse NYSE gehandelt. Diesen Tag beendete das Papier bei 943,89 USD. Hätte ein Anleger 1 000 USD zu diesem Zeitpunkt in die United Rentals-Aktie investiert, befänden sich nun 1,059 United Rentals-Anteile in seinem Portfolio. Mit dem vergangenen Schlussstand 1 043,92 USD gerechnet, wäre die Investition nun 1 105,98 USD wert. Das entspricht einem Zuwachs um 10,60 Prozent.

United Rentals markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 65,03 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at