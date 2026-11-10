United Rentals Aktie
WKN: 911443 / ISIN: US9113631090
|Frühe Investition
|
10.11.2026 16:03:50
S&P 500-Papier United Rentals-Aktie: So viel Gewinn hätte ein United Rentals-Investment von vor 5 Jahren abgeworfen
Die United Rentals-Aktie wurde heute vor 5 Jahren via Börse NYSE gehandelt. Der Schlusskurs des United Rentals-Papiers betrug an diesem Tag 379,98 USD. Bei einem Investment von 1 000 USD in das United Rentals-Papier vor 5 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 2,632 United Rentals-Anteilen. Mit dem vergangenen Schlussstand 1 128,17 USD gerechnet, wäre die Investition nun 2 969,02 USD wert. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 196,90 Prozent vermehrt.
Zuletzt ergab sich für United Rentals eine Börsenbewertung in Höhe von 65,00 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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