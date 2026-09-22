United Rentals Aktie
WKN: 911443 / ISIN: US9113631090
|United Rentals-Investmentbeispiel
|
22.09.2026 16:03:38
S&P 500-Papier United Rentals-Aktie: So viel hätten Anleger an einem United Rentals-Investment von vor 10 Jahren verdient
Am 22.09.2016 wurde die United Rentals-Aktie via Börse NYSE gehandelt. Diesen Handelstag beendeten die Anteile bei 75,39 USD. Wer vor 10 Jahren 100 USD in die United Rentals-Aktie investiert hat, hat nun 1,326 Anteile im Depot. Die Anlage hätte nun einen Wert von 1 366,12 USD, da sich der Wert eines United Rentals-Papiers am 21.09.2026 auf 1 029,92 USD belief. Damit wäre der Wert der ursprünglichen Investition um 1 266,12 Prozent angewachsen.
Der Börsenwert von United Rentals belief sich jüngst auf 63,07 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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