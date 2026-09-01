United Rentals Aktie
WKN: 911443 / ISIN: US9113631090
|Lohnende United Rentals-Investition?
|
01.09.2026 16:03:37
S&P 500-Papier United Rentals-Aktie: So viel hätten Anleger an einem United Rentals-Investment von vor einem Jahr verdient
Die United Rentals-Aktie wurde heute vor 1 Jahr via Börse NYSE gehandelt. Der Schlusskurs der Aktie betrug an diesem Tag 956,34 USD. Bei einem 100-USD-Investment vor 1 Jahr, besäße man nun 0,105 United Rentals-Aktien. Da sich der Wert eines Anteils am 31.08.2026 auf 1 038,00 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 108,54 USD wert. Damit wurde die ursprünglich investierte Summe um 8,54 Prozent gesteigert.
Alle United Rentals-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 64,13 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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