S&P 500-Papier United Rentals-Aktie: So viel hätten Anleger an einem United Rentals-Investment von vor einem Jahr verdient

Vor Jahren in United Rentals eingestiegen: So viel hätten Investoren verdient.

Die United Rentals-Aktie wurde heute vor 1 Jahr via Börse NYSE gehandelt. Der Schlusskurs der Aktie betrug an diesem Tag 956,34 USD. Bei einem 100-USD-Investment vor 1 Jahr, besäße man nun 0,105 United Rentals-Aktien. Da sich der Wert eines Anteils am 31.08.2026 auf 1 038,00 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 108,54 USD wert. Damit wurde die ursprünglich investierte Summe um 8,54 Prozent gesteigert.

Alle United Rentals-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 64,13 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at