S&P 500-Papier Universal Health Services-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Universal Health Services von vor 5 Jahren abgeworfen

Das wäre der Gewinn bei einem frühen Engagement in Universal Health Services-Aktien gewesen.

Die Universal Health Services-Aktie wurde heute vor 5 Jahren an der Börse NYSE gehandelt. Diesen Handelstag beendete das Papier bei 143,65 USD. Hätte ein Anleger 1 000 USD zu diesem Zeitpunkt in die Universal Health Services-Aktie investiert, befänden sich nun 6,961 Universal Health Services-Anteile in seinem Portfolio. Da sich der Wert eines Papiers am 25.09.2026 auf 178,86 USD (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 1 245,11 USD wert. Mit einer Performance von +24,51 Prozent hätte sich die Investition somit positiv entwickelt.

Universal Health Services wurde jüngst mit einem Börsenwert von 10,53 Mrd. USD gelistet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at