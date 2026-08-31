Unum Group Aktie

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WKN: 872055 / ISIN: US91529Y1064

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Unum Group-Investition im Blick 31.08.2026 16:03:50

S&P 500-Papier Unum Group-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Unum Group von vor 3 Jahren eingebracht

Bei einem frühen Unum Group-Investment könnten sich Investoren über so viel Gewinn freuen.

Das Unum Group-Papier wurde heute vor 3 Jahren an der Börse NYSE gehandelt. Zum Handelsende stand das Unum Group-Papier an diesem Tag bei 49,19 USD. Hätte ein Anleger 100 USD zu diesem Zeitpunkt in die Unum Group-Aktie investiert, befänden sich nun 2,033 Unum Group-Anteile in seinem Depot. Die gehaltenen Anteile wären am 28.08.2026 189,16 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 93,05 USD belief. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 89,16 Prozent vermehrt.

Der Marktwert von Unum Group betrug jüngst 14,74 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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