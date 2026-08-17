S&P 500-Papier Unum Group-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Unum Group-Investment von vor 10 Jahren eingefahren

Bei einem frühen Investment in Unum Group-Aktien hätten Investoren so viel Gewinn gemacht.

Die Unum Group-Aktie wurde heute vor 10 Jahren via Börse NYSE gehandelt. Zur Schlussglocke waren Unum Group-Anteile an diesem Tag 34,11 USD wert. Wenn ein Anleger vor 10 Jahren 1 000 USD in die Unum Group-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 29,317 Anteilen. Da sich der Wert einer Aktie am 14.08.2026 auf 93,33 USD (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 2 736,15 USD wert. Damit wäre der Wert des ursprünglichen Investments um 173,61 Prozent angewachsen.

Unum Group war somit zuletzt am Markt 14,78 Mrd. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at