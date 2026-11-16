S&P 500-Papier Unum Group-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Unum Group-Investment von vor einem Jahr eingefahren

Wer vor Jahren in Unum Group eingestiegen ist, könnte sich nun über so viel Gewinn freuen.

Am 16.11.2025 wurde die Unum Group-Aktie via Börse NYSE wochenend-bedingt nicht gehandelt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages war das Unum Group-Papier 76,97 USD wert. Bei einem 10 000-USD-Investment vor 1 Jahr, besäße man nun 129,921 Unum Group-Papiere. Da sich der letzte Schlusskurs der Unum Group-Aktie auf 79,84 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 10 372,87 USD wert. Das entspricht einem Zuwachs um 3,73 Prozent.

Alle Unum Group-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 12,36 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at