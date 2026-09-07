S&P 500-Papier Unum Group-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Unum Group-Investition von vor 5 Jahren eingebracht

So viel hätten Anleger mit einem frühen Unum Group-Investment verdienen können.

Heute vor 5 Jahren wurde die Unum Group-Aktie via Börse NYSE gehandelt. Zum Handelsende stand die Aktie an diesem Tag bei 26,24 USD. Wenn zu diesem Zeitpunkt 1 000 USD in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 38,110 Unum Group-Aktien im Depot. Da sich der Wert einer Aktie am 04.09.2026 auf 95,85 USD (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 3 652,82 USD wert. Damit wäre der Wert des ursprünglichen Investments um 265,28 Prozent angezogen.

Unum Group wurde jüngst mit einem Börsenwert von 15,19 Mrd. USD gelistet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at