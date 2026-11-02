S&P 500-Papier US Bancorp-Aktie: So viel Gewinn hätte ein US Bancorp-Investment von vor 3 Jahren abgeworfen

Vor Jahren in US Bancorp eingestiegen: So viel hätten Anleger verdient.

Das US Bancorp-Papier wurde heute vor 3 Jahren an der Börse NYSE gehandelt. Diesen Tag beendete die US Bancorp-Aktie bei 34,34 USD. Wenn ein Anleger damals 100 USD in die US Bancorp-Aktie investiert hätte, befänden sich nun 2,912 Anteile in seinem Depot. Da sich der letzte Schlusskurs der US Bancorp-Aktie auf 59,45 USD belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 173,12 USD wert. Das entspricht einem Anstieg um 73,12 Prozent.

US Bancorp war somit zuletzt am Markt 92,78 Mrd. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at