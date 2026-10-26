U.S. Bancorp Aktie
WKN: 917523 / ISIN: US9029733048
|Profitable US Bancorp-Investition?
|
26.10.2026 16:04:07
S&P 500-Papier US Bancorp-Aktie: So viel Gewinn hätte eine US Bancorp-Investition von vor einem Jahr eingebracht
Heute vor 1 Jahr wurden Trades dem US Bancorp-Papier via Börse NYSE wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Den vorherigen Handelstag beendete das Papier bei 48,26 USD. Bei einem 10 000-USD-Investment vor 1 Jahr, besäße man nun 207,211 US Bancorp-Papiere. Die Anlage hätte nun einen Wert von 12 345,63 USD, da sich der Wert eines US Bancorp-Anteils am 23.10.2026 auf 59,58 USD belief. Daraus ergibt sich eine Performance von +23,46 Prozent.
Die Marktkapitalisierung von US Bancorp belief sich zuletzt auf 92,65 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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