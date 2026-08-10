U.S. Bancorp Aktie
WKN: 917523 / ISIN: US9029733048
|Profitable US Bancorp-Anlage?
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10.08.2026 16:03:46
S&P 500-Papier US Bancorp-Aktie: So viel hätte eine Investition in US Bancorp von vor 3 Jahren abgeworfen
Heute vor 3 Jahren fand via Börse NYSE Handel mit der US Bancorp-Aktie statt. Diesen Tag beendete die US Bancorp-Aktie bei 39,49 USD. Bei einer Investition in Höhe von 100 USD zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 2,532 US Bancorp-Aktien im Portfolio. Da sich der letzte Schlusskurs der US Bancorp-Aktie auf 63,94 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 161,91 USD wert. Das entspricht einer Zunahme von 61,91 Prozent.
Zuletzt verbuchte US Bancorp einen Börsenwert von 99,56 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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