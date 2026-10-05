U.S. Bancorp Aktie

U.S. Bancorp für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 917523 / ISIN: US9029733048

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Frühe Anlage 05.10.2026 16:03:41

S&P 500-Papier US Bancorp-Aktie: So viel hätten Anleger an einem US Bancorp-Investment von vor 3 Jahren verdient

Das wäre der Gewinn bei einem frühen Engagement in US Bancorp-Aktien gewesen.

Vor 3 Jahren wurden US Bancorp-Anteile an der Börse NYSE gehandelt. Diesen Handelstag beendeten die US Bancorp-Anteile bei 31,87 USD. Wer vor 3 Jahren 10 000 USD in die US Bancorp-Aktie investiert hat, hat nun 313,775 Anteile im Portfolio. Das Investment hätte nun einen Wert von 18 045,18 USD, da sich der Wert eines US Bancorp-Papiers am 02.10.2026 auf 57,51 USD belief. Damit wäre der Wert des ursprünglichen Investments um 80,45 Prozent angewachsen.

Die Marktkapitalisierung von US Bancorp belief sich zuletzt auf 89,69 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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