U.S. Bancorp Aktie

U.S. Bancorp ab 0 Euro bei Finanzen invest ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 917523 / ISIN: US9029733048

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US Bancorp-Investment im Blick 16.11.2026 16:03:41

S&P 500-Papier US Bancorp-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in US Bancorp von vor 10 Jahren verdient

So viel Gewinn hätte ein früher Einstieg in die US Bancorp-Aktie Anlegern gebracht.

US Bancorp-Anteile wurden heute vor 10 Jahren via Börse NYSE gehandelt. Zur Schlussglocke war die Aktie an diesem Tag 47,87 USD wert. Bei einem US Bancorp-Investment von 10 000 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 208,899 US Bancorp-Aktien. Da sich der letzte Schlusskurs der US Bancorp-Aktie auf 60,99 USD belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 12 740,76 USD wert. Die Steigerung von 10 000 USD zu 12 740,76 USD entspricht einer Performance von +27,41 Prozent.

Der Marktwert von US Bancorp betrug jüngst 94,90 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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