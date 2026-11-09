U.S. Bancorp Aktie

U.S. Bancorp ab 0 Euro bei Finanzen invest ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 917523 / ISIN: US9029733048

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Profitables US Bancorp-Investment? 09.11.2026 16:03:45

S&P 500-Papier US Bancorp-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in US Bancorp von vor 5 Jahren bedeutet

Investoren, die vor Jahren in US Bancorp-Aktien investiert haben, verbuchen so viel Verlust.

Heute vor 5 Jahren wurden Trades dem US Bancorp-Papier via Börse NYSE ausgeführt. Zum Handelsende stand die US Bancorp-Aktie an diesem Tag bei 60,07 USD. Bei einem Investment von 1 000 USD in US Bancorp-Papiere vor 5 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 16,647 US Bancorp-Aktien. Da sich der letzte Schlusskurs des US Bancorp-Papiers auf 59,45 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 989,68 USD wert. Damit wäre die Investition um 1,03 Prozent gesunken.

US Bancorp erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 92,86 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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