Valero Energy Aktie
WKN: 908683 / ISIN: US91913Y1001
|Langfristige Anlage
|
28.08.2026 16:03:48
S&P 500-Papier Valero Energy-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Valero Energy von vor 3 Jahren eingebracht
Heute vor 3 Jahren wurden Trades dem Valero Energy-Papier an der Börse NYSE ausgeführt. Zur Schlussglocke waren Valero Energy-Anteile an diesem Tag 131,60 USD wert. Wenn ein Anleger damals 100 USD in die Valero Energy-Aktie investiert hätte, befänden sich nun 0,760 Anteile in seinem Depot. Die gehaltenen Valero Energy-Aktien wären am 27.08.2026 263,37 USD wert, da der Schlussstand 346,59 USD betrug. Damit wäre der Wert der ursprünglichen Investition um 163,37 Prozent angewachsen.
Der Börsenwert von Valero Energy belief sich zuletzt auf 100,19 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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