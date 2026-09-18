Valero Energy Aktie
WKN: 908683 / ISIN: US91913Y1001
|Profitable Valero Energy-Anlage?
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18.09.2026 16:03:47
S&P 500-Papier Valero Energy-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Valero Energy von vor einem Jahr abgeworfen
Heute vor 1 Jahr fand an der Börse NYSE Handel mit der Valero Energy-Aktie statt. Zum Handelsende stand die Aktie an diesem Tag bei 163,85 USD. Bei einem Investment von 100 USD in die Valero Energy-Aktie zu diesem Zeitpunkt, wäre ein Anleger nun im Besitz von 0,610 Valero Energy-Aktien. Da sich der Wert eines Anteils am 17.09.2026 auf 412,53 USD (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 251,77 USD wert. Damit beträgt die Performance des Investments +151,77 Prozent.
Alle Valero Energy-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 115,88 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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