Valero Energy Aktie
WKN: 908683 / ISIN: US91913Y1001
|Investmentbeispiel
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06.11.2026 16:03:45
S&P 500-Papier Valero Energy-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Valero Energy-Investment von vor 10 Jahren eingefahren
Vor 10 Jahren wurde die Valero Energy-Aktie wochenend-bedingt nicht an der Börse NYSE gehandelt. Am Handelstag zuvor stand die Valero Energy-Aktie letztlich bei 57,87 USD. Wer vor 10 Jahren 1 000 USD in die Valero Energy-Aktie investiert hat, hat nun 17,280 Anteile im Portfolio. Da sich der Wert eines Anteils am 05.11.2026 auf 351,23 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 6 069,29 USD wert. Damit wäre der Wert der ursprünglichen Investition um 506,93 Prozent angezogen.
Zuletzt ergab sich für Valero Energy eine Börsenbewertung in Höhe von 101,60 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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