Am 20.11.2023 wurde die Valero Energy-Aktie via Börse NYSE gehandelt. Zum Handelsende stand das Papier an diesem Tag bei 124,73 USD. Bei einer Investition in Höhe von 100 USD zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 0,802 Valero Energy-Aktien im Portfolio. Da sich der Wert einer Aktie am 19.11.2026 auf 338,46 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 271,35 USD wert. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 171,35 Prozent gesteigert.

Der Marktwert von Valero Energy betrug jüngst 95,78 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at