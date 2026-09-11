S&P 500-Papier Valero Energy-Aktie: So viel hätte eine Investition in Valero Energy von vor 10 Jahren abgeworfen

Bei einem frühen Investment in Valero Energy-Aktien hätten Anleger so viel Gewinn gemacht.

Heute vor 10 Jahren wurden Trades dem Valero Energy-Papier an der Börse NYSE wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages war die Valero Energy-Aktie 54,92 USD wert. Bei einem Valero Energy-Investment von 10 000 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 182,083 Valero Energy-Aktien in seinem Portfolio. Das Investment hätte nun einen Wert von 70 180,26 USD, da sich der Wert eines Valero Energy-Anteils am 10.09.2026 auf 385,43 USD belief. Damit hätte sich das Investment um 601,80 Prozent vermehrt.

Die Marktkapitalisierung von Valero Energy belief sich zuletzt auf 112,02 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at