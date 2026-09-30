Ventas Aktie
WKN: 878380 / ISIN: US92276F1003
|Ventas-Investment
|
30.09.2026 16:03:40
S&P 500-Papier Ventas-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Ventas von vor 10 Jahren eingebracht
Heute vor 10 Jahren fand an der Börse NYSE Handel mit Ventas-Anteilen statt. Der Schlusskurs der Anteile betrug an diesem Tag 70,63 USD. Bei einem Ventas-Investment von 100 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 1,416 Ventas-Aktien in seinem Depot. Die gehaltenen Papiere wären am 29.09.2026 123,05 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 86,91 USD belief. Mit einer Performance von +23,05 Prozent hätte sich die Investition somit positiv entwickelt.
Der Marktwert von Ventas betrug jüngst 44,67 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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