Ventas Aktie
WKN: 878380 / ISIN: US92276F1003
|Lukrativer Ventas-Einstieg?
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02.09.2026 16:03:59
S&P 500-Papier Ventas-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Ventas von vor 10 Jahren eingefahren
Vor 10 Jahren wurden Ventas-Anteile via Börse NYSE gehandelt. Diesen Handelstag beendete das Ventas-Papier bei 73,41 USD. Anleger, die zu diesem Zeitpunkt 10 000 USD in den Konzern investierten, besitzen nun 136,221 Ventas-Aktien. Da sich der Wert einer Aktie am 01.09.2026 auf 92,07 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 12 541,89 USD wert. Mit einer Performance von +25,42 Prozent hätte sich das Investment somit positiv entwickelt.
Jüngst verzeichnete Ventas eine Marktkapitalisierung von 46,87 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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