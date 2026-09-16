Ventas Aktie
WKN: 878380 / ISIN: US92276F1003
|Profitable Ventas-Anlage?
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16.09.2026 16:03:38
S&P 500-Papier Ventas-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Ventas-Investment von vor 3 Jahren eingefahren
Am 16.09.2023 wurden Ventas-Anteile an der Börse NYSE wochenend-bedingt nicht gehandelt. Am Handelstag zuvor standen Ventas-Anteile letztlich bei 44,62 USD. Wer vor 3 Jahren 1 000 USD in die Ventas-Aktie investiert hat, hat nun 22,411 Anteile im Depot. Die gehaltenen Papiere wären am 15.09.2026 1 984,76 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 88,56 USD belief. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments um 98,48 Prozent zugenommen.
Ventas markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 45,64 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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