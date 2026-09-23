Ventas Aktie
WKN: 878380 / ISIN: US92276F1003
|Frühe Investition
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23.09.2026 16:03:58
S&P 500-Papier Ventas-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Ventas-Investment von vor 5 Jahren eingefahren
Am 23.09.2021 wurde das Ventas-Papier an der Börse NYSE gehandelt. Diesen Handelstag beendete die Aktie bei 56,48 USD. Bei einer 10 000-USD-Investition vor 5 Jahren, hätten Anleger nun 177,054 Ventas-Aktien im Portfolio. Da sich der letzte Schlusskurs auf 86,86 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 15 378,90 USD wert. Damit wurde die ursprünglich investierte Summe um 53,79 Prozent gesteigert.
Der Ventas-Wert an der Börse wurde auf 44,52 Mrd. USD beziffert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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