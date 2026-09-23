Ventas Aktie

Ventas für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 878380 / ISIN: US92276F1003

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
Frühe Investition 23.09.2026 16:03:58

S&P 500-Papier Ventas-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Ventas-Investment von vor 5 Jahren eingefahren

Bei einem frühen Investment in Ventas-Aktien hätten Anleger so viel Gewinn gemacht.

Am 23.09.2021 wurde das Ventas-Papier an der Börse NYSE gehandelt. Diesen Handelstag beendete die Aktie bei 56,48 USD. Bei einer 10 000-USD-Investition vor 5 Jahren, hätten Anleger nun 177,054 Ventas-Aktien im Portfolio. Da sich der letzte Schlusskurs auf 86,86 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 15 378,90 USD wert. Damit wurde die ursprünglich investierte Summe um 53,79 Prozent gesteigert.

Der Ventas-Wert an der Börse wurde auf 44,52 Mrd. USD beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu Ventas Inc.

mehr Nachrichten

Analysen zu Ventas Inc.

mehr Analysen
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Aktien in diesem Artikel

Ventas Inc. 75,90 0,00% Ventas Inc.

Letzte Top-Ranking Nachrichten

20.09.26 Gold, Öl & Co. in KW 38: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
20.09.26 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 38
19.09.26 KW 38: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
19.09.26 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
18.09.26 KW 38: Die Gewinner und Verlierer der ATX-Aktien in der vergangenen Woche

Börse aktuell - Live Ticker

ATX höher -- DAX schwächer -- Asiens Börsen uneinheitlich
Der heimische Aktienmarkt legt im Donnerstagshandel zu, während der deutsche Leitindex nachgibt. Die Börsen in Asien entwickeln sich am Donnerstag in unterschiedliche Richtungen.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen