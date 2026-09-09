S&P 500-Papier Ventas-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Ventas-Investition von vor einem Jahr eingebracht

Das wäre der Gewinn bei einem frühen Einstieg in Ventas gewesen.

Heute vor 1 Jahr fand an der Börse NYSE Handel mit der Ventas-Aktie statt. Zur Schlussglocke waren Ventas-Anteile an diesem Tag 68,26 USD wert. Wenn ein Anleger damals 100 USD in die Ventas-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 1,465 Anteilen. Die Anlage hätte nun einen Wert von 131,66 USD, da sich der Wert eines Ventas-Papiers am 08.09.2026 auf 89,87 USD belief. Das kommt einer Steigerung um 31,66 Prozent gleich.

Am Markt war Ventas jüngst 46,34 Mrd. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at