Bei einem frühen Investment in Ventas-Aktien hätten Anleger so viel Gewinn gemacht.

Am 18.11.2021 wurde das Ventas-Papier via Börse NYSE gehandelt. Der Schlusskurs der Aktie betrug an diesem Tag 53,29 USD. Bei einer 1 000-USD-Investition vor 5 Jahren, hätten Anleger nun 18,765 Ventas-Aktien im Portfolio. Die Anlage hätte nun einen Wert von 1 652,09 USD, da sich der Wert eines Ventas-Anteils am 17.11.2026 auf 88,04 USD belief. Damit hatte sich der Wert der Investition um 65,21 Prozent erhöht.

Die Marktkapitalisierung von Ventas bezifferte sich zuletzt auf 47,01 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at