Verisk Analytic a Aktie
WKN DE: A0YA2M / ISIN: US92345Y1064
|Lohnende Verisk Analytics A-Investition?
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06.08.2026 16:03:54
S&P 500-Papier Verisk Analytics A-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Verisk Analytics A-Investition von vor 10 Jahren eingebracht
Heute vor 10 Jahren wurden Trades der Verisk Analytics A-Aktie via Börse NAS wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages war das Papier 82,17 USD wert. Bei einem 10 000-USD-Investment vor 10 Jahren, besäße man nun 121,699 Verisk Analytics A-Aktien. Die gehaltenen Papiere wären am 05.08.2026 22 970,67 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 188,75 USD belief. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 129,71 Prozent vermehrt.
Verisk Analytics A wurde jüngst mit einem Börsenwert von 25,09 Mrd. USD gelistet.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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