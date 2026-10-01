Verisk Analytic a Aktie
WKN DE: A0YA2M / ISIN: US92345Y1064
|Performance im Blick
|
01.10.2026 16:03:51
S&P 500-Papier Verisk Analytics A-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Verisk Analytics A-Investition von vor 10 Jahren eingebracht
Die Verisk Analytics A-Aktie wurde heute vor 10 Jahren an der Börse NAS wochenend-bedingt nicht gehandelt. Am Handelstag zuvor standen die Anteile letztlich bei 81,28 USD. Wenn man vor 10 Jahren 1 000 USD in die Verisk Analytics A-Aktie investiert hätte, wäre man nun im Besitz von 12,303 Anteilen. Das Investment hätte nun einen Wert von 2 065,08 USD, da sich der Wert einer Verisk Analytics A-Aktie am 30.09.2026 auf 167,85 USD belief. Daraus ergibt sich eine Erhöhung des ursprünglichen Investments um 106,51 Prozent.
Zuletzt ergab sich für Verisk Analytics A eine Börsenbewertung in Höhe von 21,55 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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