Am 19.11.2021 wurden Verisk Analytics A-Anteile an der Börse NAS gehandelt. Zum Handelsende stand das Papier an diesem Tag bei 230,03 USD. Wenn ein Anleger damals 10 000 USD in das Verisk Analytics A-Papier investiert hätte, befänden sich nun 43,473 Aktien in seinem Portfolio. Die gehaltenen Aktien wären am 18.11.2026 8 794,94 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 202,31 USD belief. Damit hätte sich die Investition um 12,05 Prozent vermindert.

Jüngst verzeichnete Verisk Analytics A eine Marktkapitalisierung von 26,38 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at