Verisk Analytic a Aktie
WKN DE: A0YA2M / ISIN: US92345Y1064
|Lukrative Verisk Analytics A-Anlage?
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19.11.2026 16:03:43
S&P 500-Papier Verisk Analytics A-Aktie: So viel hätte eine Investition in Verisk Analytics A von vor 5 Jahren gekostet
Am 19.11.2021 wurden Verisk Analytics A-Anteile an der Börse NAS gehandelt. Zum Handelsende stand das Papier an diesem Tag bei 230,03 USD. Wenn ein Anleger damals 10 000 USD in das Verisk Analytics A-Papier investiert hätte, befänden sich nun 43,473 Aktien in seinem Portfolio. Die gehaltenen Aktien wären am 18.11.2026 8 794,94 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 202,31 USD belief. Damit hätte sich die Investition um 12,05 Prozent vermindert.
Jüngst verzeichnete Verisk Analytics A eine Marktkapitalisierung von 26,38 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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