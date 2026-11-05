Verisk Analytic a Aktie
WKN DE: A0YA2M / ISIN: US92345Y1064
|Verisk Analytics A-Performance im Blick
|
05.11.2026 16:03:50
S&P 500-Papier Verisk Analytics A-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Verisk Analytics A von vor einem Jahr bedeutet
Heute vor 1 Jahr wurden Trades der Verisk Analytics A-Aktie an der Börse NAS ausgeführt. Zum Handelsende stand das Papier an diesem Tag bei 214,05 USD. Bei einem 100-USD-Investment vor 1 Jahr, besäße man nun 0,467 Verisk Analytics A-Papiere. Da sich der Wert eines Anteils am 04.11.2026 auf 197,85 USD (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 92,43 USD wert. Damit wäre die Investition um 7,57 Prozent gesunken.
Zuletzt verbuchte Verisk Analytics A einen Börsenwert von 25,60 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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