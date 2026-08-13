Verisk Analytic a Aktie
WKN DE: A0YA2M / ISIN: US92345Y1064
|Rentabler Verisk Analytics A-Einstieg?
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13.08.2026 16:03:50
S&P 500-Papier Verisk Analytics A-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Verisk Analytics A von vor einem Jahr eingebracht
Vor 1 Jahr wurden Verisk Analytics A-Anteile an der Börse NAS gehandelt. Zum Handelsende stand die Verisk Analytics A-Aktie an diesem Tag bei 264,19 USD. Bei einem Verisk Analytics A-Investment von 100 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 0,379 Verisk Analytics A-Aktien in seinem Portfolio. Die Anlage hätte nun einen Wert von 68,28 USD, da sich der Wert einer Verisk Analytics A-Aktie am 12.08.2026 auf 180,38 USD belief. Damit hat sich die ursprünglich investierte Summe um 31,72 Prozent verringert.
Alle Verisk Analytics A-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 23,59 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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