S&P 500-Papier Verizon-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Verizon von vor 3 Jahren eingefahren

Vor Jahren Verizon-Aktien gekauft: So viel hätten Anleger verdient.

Vor 3 Jahren wurde das Verizon-Papier wochenend-bedingt nicht an der Börse NYSE gehandelt. Der Schlusskurs des Papiers betrug am vorangegangen Handelstag 33,45 USD. Wer vor 3 Jahren 100 USD in die Verizon-Aktie investiert hat, hat nun 2,990 Anteile im Depot. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 09.09.2026 gerechnet (49,74 USD), wäre die Investition nun 148,70 USD wert. Damit wäre die Investition um 48,70 Prozent gestiegen.

Alle Verizon-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 208,97 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at