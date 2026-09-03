Verizon Aktie

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WKN: 868402 / ISIN: US92343V1044

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Rentabler Verizon-Einstieg? 03.09.2026 16:03:50

S&P 500-Papier Verizon-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Verizon von vor einem Jahr abgeworfen

So viel hätten Anleger mit einem frühen Verizon-Investment verdienen können.

Heute vor 1 Jahr fand an der Börse NYSE Handel mit der Verizon-Aktie statt. Diesen Tag beendeten die Anteile bei 43,74 USD. Bei einem Investment von 10 000 USD in das Verizon-Papier vor 1 Jahr, wäre ein Anleger nun im Besitz von 228,624 Verizon-Anteilen. Da sich der Wert eines Papiers am 02.09.2026 auf 50,22 USD (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 11 481,48 USD wert. Die Steigerung von 10 000 USD zu 11 481,48 USD entspricht einer Performance von +14,81 Prozent.

Die Marktkapitalisierung von Verizon belief sich zuletzt auf 209,31 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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